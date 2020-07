Exclusief voor abonnees Huwelijken worden stabieler 04 juli 2020

Huwelijken in België lopen de jongste jaren minder snel spaak. Dat blijkt uit een analyse van statistiekbureau Statbel en de Universiteit Antwerpen. Decennialang stegen de echtscheidingscijfers in ons land fors. België behoort zelfs tot de Europese top wat het aantal scheidingen betreft. Nu hebben onderzoekers voor het eerst scheidingscijfers in kaart gebracht van de periode 1950 tot en met 2015. Bij de oudste huwelijken, afgesloten tussen 1950 en 1965, was na vijftien jaar slechts 1 op de 10 paren uit elkaar. Vanaf de jaren 90 steeg dat cijfer al snel naar 1 op de 4, in de jaren 2000 ging het zelfs richting 1 op de 3. Maar voor de meest recente huwelijken uit het onderzoek - tussen 2005 en 2010 - treedt er een lichte kentering op en gaat het weer richting 1 op de 4. De onderzoekers verklaren dit door de "onzichtbare scheidingsgolf": in de officiële cijfers zijn de breuken van samenwoners niet opgenomen. Huwelijken zijn dus ook selectiever geworden: alleen samenwonenden met de meest stabiele relaties trouwen nadien nog.

