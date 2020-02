Exclusief voor abonnees Huwelijk Paulien en Kobe betekent primeur voor 'Thuis' 20 februari 2020

In 'Thuis' klonk er gisteren nog eens een aanzoek: Paulien en Kobe gaan trouwen. Geen grote verrassing, want de voorbije weken werden daar al grapjes over gemaakt. Het wordt het 27ste huwelijk in de soap, maar Paulien zorgde deze keer wel voor een mooie primeur. Zij is immers de eerste vrouw die het initiatief neemt en haar partner ten huwelijk vraagt.

