Exclusief voor abonnees Huwelijk Pamela Anderson na 12 dagen alweer voorbij 03 februari 2020

00u00 0

Na amper twaalf dagen is het huwelijk tussen Pamela Anderson (52) en filmproducent Jon Peters (74) alweer voorbij. In een statement laat de actrice weten dat ze het wat rustiger aan willen doen. "Het leven is een reis en liefde is een proces. Met die universele waarheid in gedachten hebben we besloten om het verkrijgen van een huwelijkscertificaat niet langer door te zetten." Het papierwerk rond hun jawoord was immers nog niet in orde, en dat zal ook niet gebeuren. Pamela en Jon hadden 30 jaar geleden ook al even een relatie. De 'Baywatch'-ster is al vier keer eerder in het huwelijksbootje gestapt: in 1995 met Tommy Lee, in 2006 met Kid Rock, en in 2007 én 2014 met Rick Salomon.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis