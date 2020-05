Exclusief voor abonnees Huwelijk Jennifer Lopez staat on hold 28 mei 2020

Ook wereldsterren moeten zich schikken naar de coronamaatregelen. Jennifer Lopez (50), bijvoorbeeld, die haar geplande huwelijk met ex-baseballer Alex Rodriguez (44) in het water zag vallen. "Mijn hart is een beetje gebroken, want we hadden geweldige plannen", gaf de superster toe in de 'Today Show'. "Maar aan de andere kant denk ik: misschien gaat het nóg beter worden."

