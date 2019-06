Exclusief voor abonnees Huwelijk én nieuwe zaak voor Amanda en Sven 17 juni 2019

In 'Mijn Pop-uprestaurant 2016' leerden we Sven (26) en Amanda (24) kennen als goede vrienden, maar in de laatste aflevering van het VTM-programma bleek dat de vonk tussen hen was overgeslagen. Een maand geleden trouwden ze voor de wet, afgelopen vrijdag gaven ze hun jawoord in de kerk. "Dit is voor ons de ultieme bekroning", klinkt het.

