Huurprijzen mogen met 2,02% stijgen

De huurprijzen mogen volgende maand met 2,02% stijgen. De indexering van de huurprijs gebeurt doorgaans op de verjaardag waarop het contract in werking treedt, maar is geen verplichting. De aanpassing mag ook minder zijn dan de wettelijk toegestane indexatie, zegt de FOD Economie. Dus voor alle huurcontracten met ondertekening en inwerkingtreding in januari 2017 is er indexatie mogelijk in januari 2018. Voor alle andere contracten is de situatie verschillend. De FOD Economie merkt nog op dat deze regel enkel geldt in Vlaanderen en in het Brussels Gewest. Voor het Waalse Gewest is de situatie anders door een indexsprong voor huur.