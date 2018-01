Huurlingen van Anderlecht scoren wél 29 januari 2018

13de goal, 13de diepe zucht in het Astridpark. Anderlecht heeft een spitsenprobleem, maar ziet zijn huurling Isaac Kiese-Thelin scoren met de ogen toe. De teller van de Zweed staat ondertussen op 13. Om het nog pijnlijker te maken voor paarswit, scoorde ook Hamdi Harbaoui, voor het tweede weekend op rij al. Opvallend: van zijn 13 goals scoorde Thelin 5 strafschoppen. Foutloos. Zijn laatste vier goals scoorde de Zweed allemaal vanop de penaltystip. Z'n laatste veldgoal dateert van 8 december, al maalt hij daar maar weinig om, denken we. Goal is goal. (MVS)

