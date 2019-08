Exclusief voor abonnees Huurauto's vernield "uit protest tegen massatoerisme" op Mallorca 07 augustus 2019

Toeristen op het Spaanse eiland Mallorca zijn de voorbije dagen flink geschrokken toen ze wilden vertrekken met hun huurauto. Een linkse anti-toeristische beweging, Arran, bekladde huurwagens met graffiti, sloeg een voorruit in en staken banden plat, uit protest tegen het "vervuilende massatoerisme". Volgens Arran is Mallorca verzadigd door de meer dan 100.000 huurauto's op het eiland. Gewapend met messen en hamers trokken ze door de straten van de hoofdstad Palma. De beweging protesteerde eerder al tegen de overvloed aan toeristen in Barcelona, onder meer door rookbommen te gooien op drukke pleinen. (CMG)

