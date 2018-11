Hup, vrouwen Onze columniste NADINE VAN DER LINDEN 10 november 2018



Zou ik mij beledigd voelen? Mocht de baas hier op een dag zeggen: "We hebben een opdracht voor je, omdat je een vrouw bent"? Een legitieme denkoefening, in deze week waarin het over quota ging. Antwoord: absoluut niet. 'Dat je een vrouw bent', is hier overigens regelmatig een argument: als een BV het relaas wil doen van een miskraam - om maar iets te noemen - zal bij voorkeur een journaliste worden gestuurd. "Ga jij maar, jij kent daar iets van." Meestal blijkt dat geen slechte beslissing: het kan in zulke gesprekken helpen als je het verschil tussen een embryo en een foetus kent, of weet hoe na een miskraam een curettage wordt uitgevoerd. Hoe hard we tegenwoordig ook proberen genderneutraal te zijn: er is verschil tussen M en V.

Lastiger denkoefening: zou ik mij beledigd voelen als voor een bepaalde opdracht ook een man in de running was geweest? Een man die beter was dan ik, sneller, virtuozer? Tot de chef over zijn kin streek en zei: "Jongens! Nadine is minder goed, maar het is een vrouw, dat oogt misschien toch net iets fleuriger?" Geen probleem. Laat komen, dat werk. En wel hierom: ik hecht weinig geloof aan woorden als 'even goed' en 'beter', zoals die deze week opdoken in het debat rond de Nationale Bank. Genre: "Wanneer een man en een vrouw even goed zijn, moet je dan...?" Ach kom, ik denk dat hr-managers dit zullen beamen: twee kandidaten voor één job zijn nooit exact 'even goed', met enkel een verschil in geslachtsorganen. Elke mens is een uniek en zeer complex pakket. Liggen twee curricula vitae voor je, dan heeft de een meer ervaring, maar de ander meer talenkennis. De één is jonger, maar de ander woont dichter. Als baas wik en weeg je de verschillen, en dan beslis je.

Nu komt evenwel de mop: veel van die nochtans goed overwogen beslissingen lopen grandioos fout. De ideale kandidaat (M/V) trapt het mogelijk al na een paar weken af: elders boden ze nóg meer. Een andere topper gaat scheiden en zit opeens thuis met een depressie. Snel wordt dan maar een sollicitant uit de reserve opgevist, die binnen de week iedereen positief opvalt. Al die verrassingen illustreren de denkfout in deze discussie: we kunnen wel zeggen dat 'de beste gekozen moet worden', maar wie garandeert in godsnaam wie dat is en vooral: dat ook zal blijven? Elke aanwerving is niet meer dan een kans die je gunt, met gekruiste vingers.

Daarom ben ik pro quota. Omdat het een kans geeft aan (nog meer) vrouwen, op een moment dat die kans benut moet worden. In ieders belang. Bedrijven kreunen onder de burn-outs, in de politiek wordt elke dag gefoeterd dat de toon te hard is, in Amerika mag je geen lastige vragen meer stellen aan de president. Wat business en politiek kunnen gebruiken, is een kleine herkalibratie: iets meer finesse, elegantie, zorg, intuïtie en begrip in de gang van zaken. Komt zoiets van vrouwen? Niet per definitie, maar de kans bestaat. Klinkt dat seksistisch? Goed. Weg met dat genderneutraal gezever: vrouwen zijn geen mannen minus de penis. Ze brengen een aparte dynamiek en energie mee. Dertien mannen rond een tafel, of twaalf mannen plus een vrouw, dat geeft een andere vergadering. Omdát het een vrouw is, ja. Wat net zo goed zou gelden voor één man aan een tafel met twaalf vrouwen. Mag het even, dat we ons elk bewust blijven van onze eigen, aangeboren kracht en troeven? Yin en yang, water en vuur, stilstaan en stromen: gelijkheid is een mooi beginsel, maar contrast geeft heerlijke effecten.

Daarom zal een quotum pas succesvol worden als de vrouwen in kwestie zichzelf kunnen zijn. Vrouwen moeten mannen niet na-apen, in een pastelkleurig broekpak dat even onzijdig is als een rijstwafel. Vrouwen kunnen dingen doen die mannen niet kunnen. De zin 'Wanneer een man beter is dan een vrouw...' is van het kaliber als 'Wanneer een appel beter is dan een peer...' Er is geen exacte vergelijking mogelijk. Elke mens is anders, en naargelang de lacunes in een bedrijf kan een vrouw die minder ervaring heeft toch geschikter zijn dan een man, of vice versa natuurlijk, maar 30% lijkt niets te veel. Overigens, mocht binnen enkele jaren blijken dat we ons vandaag feestelijk vergissen, en dat de dames de boel om zeep helpen, zal het rap gedaan zijn met dat quotum: daar moeten we ons geen zorgen om maken. Meer nog dan de gelijkheid van de seksen, interesseert ons wat elke maand in onze portemonnee zit. De economie, stupid. Altijd het laatste woord.

Vooruit dus, met dat quotum bij de bank. Geef vrouwen - soms iets te bescheiden, soms iets te bezorgd om de kinderen - de kans om te schitteren. Geef hen net zo goed het risico om te falen en er even overwerkt en opgenaaid te gaan bijlopen als sommige mannen. Ook dat is gelijkheid.

***

CITAAT van de week

"DELPHINE DRIJFT KONING IN HET NAUW"

De kunstenares is 50 jaar, maar nog altijd een miskend kind: haar vader, de vorst, lijkt vooralsnog niet te willen ontdooien. Hoe begrijpelijk deze kruistocht ook is, ze begint even heroïsch als tragisch te worden. Soms is het leven onrechtvaardig: dát kunnen aanvaarden, om vervolgens fluitend verder te doen, is ook een kunst.

M/V van de week

Giuseppe Giordano

De Italiaan verloor zijn vrouw, zijn twee kinderen, zijn ouders, zijn broer én zijn zus bij het noodweer op Sicilië. Dat een mens zoiets kan meemaken en überhaupt zelf kan blijven leven, is eigenlijk een mirakel.

CIJFER van de week

80

Op zijn 80ste is nonkel Jef bezig om zelf zijn dvd's te slijten aan krantenwinkels, want er moet nog brood op de plank: "Ik ben vier keer getrouwd, dat is mijn eigen schuld, natuurlijk", legde acteur Ivo Pauwels zoveel inzet uit. De consequenties durven te aanvaarden van je keuzes en daden: het is een schone deugd.