Hunkemöller wil nog voor de zomer naar de beurs 22 maart 2018

Het ziet ernaar uit dat lingerieketen Hunkemöller nog voor de zomer op de beurs van Amsterdam wil noteren. Bankiers zijn op verzoek van het bedrijf bezig te peilen naar de appetijt onder beleggers. Hunkemöller wordt gecontroleerd door de investeringsgroep Carlyle die begin 2016 naar schatting 400 à 500 miljoen euro betaalde om de keten van 700 winkels over te nemen. Via een beursgang, die in mei of juni gepland staat, hoopt Carlyle circa 600 miljoen euro te vangen. Voorlopig weigert de lingerieketen commentaar te geven op de geruchten.