Hun huis was hun grootste trots tot ze plots onteigend werden: “Vier wielen en een gps. Zo raken wij in de hemel” 20 jaar straat: bij Freddy (72) en Rina (75) Dittrich in Rijkhoven Sabine Vermeiren

10 juli 2018

06u00 7 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'her-bezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2014 | Freddy (68) en Rina (71) wonen in de Nieuwstraat in Rijkhoven (Bilzen), vlak bij het spoor. Ze zijn achttien jaar samen, hebben elk een slecht huwelijk achter de rug, en prijzen zich gelukkig dat ze elkaar na hun vijftigste nog vonden. Rina heeft vier volwassenen kinderen, Freddy vijf. Hun huis is hun grootste trots. Ze renoveerden het en spenderen uren in hun grote tuin. Een tijdje geleden viel de hemel op hun hoofd: het huis moet wijken voor een ondertunneling. Freddy en Rina zijn onteigend. Ze staan eerst op de wachtrij voor een sociale woning, maar zijn bang. Zullen ze elders hun draai wel vinden?

2018 | De paradijselijke tuin waar Freddy en Rina zó hard in gewerkt hadden, is een jungle geworden. Vier jaar geleden werden ze onteigend, door de komst van een nieuwe tunnel. Maar dat geeft niet: nu is hun mobilhome hun paradijs.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN