Hummer reïncarneert als groene jongen 13 januari 2020

General Motors (GM) wil over twee jaar een elektrische pick-up verkopen onder de naam Hummer. Jawel, dat is die forse terreinwagen die enorme hoeveelheden benzine drinkt. De originele versie wordt al sinds 2010 niet meer gemaakt. De nieuwe variant zou slechts in beperkte oplage geproduceerd worden. De groene Hummer krijgt het uiterlijk van een jeep en is bedoeld voor mensen die graag op ruw terrein rijden. Om de comeback onder de aandacht te brengen, heeft GM de hulp ingeroepen van basketbalster LeBron James. Die treedt op in een spotje dat begin volgende maand zal worden uitgezonden tijdens de pauze van de Super Bowl, de finale van het American football-seizoen - die onderbreking staat bekend als het allerduurste reclameblok.

