Hulpverleners VN misbruiken meisjes 28 februari 2018

Ook in Syrië worden vrouwen en meisjes uitgebuit door hulpverleners, zo staat in een nieuw rapport van de Verenigde Naties. De daders behoren tot de VN zelf en andere humanitaire organisaties, meldt de BBC. Lokale hulpverleners verhandelen eten en vervoer in ruil voor seksuele diensten. De feiten vinden vooral plaats in de meest gevaarlijke regio's van het land, waar internationale hulpverleners niet kunnen komen. Nog volgens de BBC is de uitbuiting zo wijdverspreid dat Syrische vrouwen intussen weigeren om nog voedsel af te halen.