Exclusief voor abonnees Hulpverleners op sm-les 30 maart 2019

00u00 0

Niet minder dan de helft van de Belgen heeft al eens geëxperimenteerd met zwepen, kettingen en klemmen, 12% beoefent zelfs regelmatig bdsm (bondage, dominantie, sadisme, masochisme). Maar wie met vragen zit, durft die vaak niet te stellen aan zijn of haar arts. Die staat daar ook lang niet altijd voor open. Dat klaagt klinisch psychologe en seksuologe Jantien Seeuws aan. "We bevroegen 215 hulpverleners en daaruit bleek dat velen zich niet comfortabel voelen als mensen over hun sm-ervaringen praten." De oplossing? 'Mijnheer doktoor' op bdsm-les sturen. Na een intensieve training hadden de proefpersonen immers een betere attitude over en toonden ze meer begrip voor deze seksuele voorkeur. (AVA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen