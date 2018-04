Hulpdiensten rukken uit voor vermist kindje 07 april 2018

Zodra het wat drukker wordt aan zee, lopen er ook af en toe kinderen verloren. Zo ook gisteren, toen rond 14 uur de ouders van een zesjarig kindje de hulpdiensten verwittigden in Westende. Ze vonden hun kind niet meteen terug. Mogelijk was het kind in het water verzeild geraakt, daarom werden geen risico's genomen. Brandweer, politie en de helikopter van de luchtmacht in Koksijde rukten uit om het verloren gelopen kindje te zoeken. Maar de zoektocht werd na twee minuten al afgeblazen, het werd wat verder teruggevonden. In de zomer van 2017 liepen 866 kinderen verloren aan de Belgische kust, de helft minder dan in 2016.