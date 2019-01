Hulpdiensten pikken geweld in Molenbeek niet meer: “We zijn deze nieuwjaarstraditie werkelijk kotsmoe” Stéphanie Romans

02 januari 2019

00u00 55 De Krant Drie keer moest een brandweerploeg in Brussel wegvluchten voor Molenbeekse jongeren die stenen en vuurpijlen naar hen gooiden. Er brandde zelfs een huis af omdat de brandweer moest wachten op politiebegeleiding. "We zijn deze 'nieuwjaarstraditie' werkelijk kotsmoe", zegt de brandweervakbond.

31 december 2017. Jongeren gooien stenen naar een bluswagen van de brandweer die een vuilnisbakbrand komt doven in de Piersstraat in Molenbeek. Ze steken nadien de kerstboom aan de wijk Zwarte Vijvers in brand. 31 december 2018. Opnieuw brandt de kerstboom. Opnieuw stichten jongeren afvalbranden. En opnieuw bekogelen ze een brandweerwagen met stenen en vuurpijlen. Ze trekken aan de zijspiegels en schelden op de hulpverleners.

Geen enkele controle

"Elk jaar is het hetzelfde liedje daar aan Zwarte Vijvers", zegt Eric Labourdette van brandweervakbond VSOA. "Ze bellen ons op voor kleine brandjes en vallen ons aan terwijl we willen helpen.”

Deze maand alleen al stelde de brandweer intern vijf rapporten op. Het hele jaar waren dat er 22 of bijna elke maand twee. "In absolute cijfers is dat weinig. Maar het gevoel blijft wel hangen. Zeker nu we vijf incidenten kort na elkaar hebben gehad. Dat frustreert ons", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De Brusselse brandweer dient een klacht in omdat hun ploegen tijdens oudejaar drie keer terug naar de kazerne moesten rijden nadat jongeren het onmogelijk maakten om te werken zonder politiebescherming. "We hebben vuilnisbakken laten branden en zijn weggereden terwijl de kerstboom in vlammen opging", zegt Labourdette. In de Ribaucourtstraat sloeg een voertuigbrand over op een onbewoond huis terwijl de brandweer wachtte op politiehulp. "Even later moesten we brandjes blussen aan Zwarte Vijvers, waar jongeren drie kwartier ongestoord winkels plunderden. In die buurt is duidelijk geen enkele controle mogelijk."

Duidelijke strategie

Vlaams Brusselminister Sven Gatz (Open Vld) noemt de voorbereiding van de politie wankel. "Ze moeten beter voorbereid zijn en het niet laten ontsporen", zegt hij. "Je kan je niet blijven verschuilen achter een gebrek aan manschappen."

De lokale politie spreekt dat tegen. "We hebben de interventieploeg versterkt en konden indien nodig hulp vragen aan andere Brusselse zones", zegt Carolien Vervaet van de Molenbeekse politie. "Omdat er na middernacht op zoveel plaatsen tegelijk problemen waren, duurde het langer voor we konden ingrijpen aan Zwarte Vijvers." Volgens Vervaet hadden de vandalen een duidelijke strategie. "Ze weten dat wij niet overal tegelijk kunnen zijn en maken daar misbruik van. Maar wij weten ook wie zij zijn en zullen hen de komende dagen vinden."

Wijkbewoners zeggen dat iedereen weet wie de daders zijn. "Maar wij zijn bang dat ze ons iets zullen aandoen als we spreken. Sommige vaders hebben zelfs schrik van hun eigen zonen", klinkt het.

Twee verdachten zijn al ter beschikking gesteld van het parket. Eentje wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter, de andere kreeg een dagvaarding.

Burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux (PS) verklaarde gisteren alles in het werk te zullen stellen om ervoor te zorgen dat er bij de daders "geen gevoel van straffeloosheid" ontstaat.