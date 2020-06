Exclusief voor abonnees Hulpbehoevende man (38) sterft door te heet bad in instelling 13 juni 2020

Een verzorgster riskeert drie maanden cel met uitstel voor de dood van een 38-jarige man die in een instelling verbleef. In de Hasseltse rechtbank, waar de zaak gisteren voorkwam, verontschuldigde de geëmotioneerde vrouw zich tegenover de nabestaanden van Erwin Özeski. "Ik denk nog elke dag aan hem." De man met een beperking woonde in de zorginstelling Ter Heide in Zonhoven. In oktober 2018 stopte een 36-jarige verzorgster hem in bad, via een brancard die in het water werd geschoven. Ze vergat echter de temperatuur van het water te controleren, dat - omdat de dag ervoor de leidingen ontsmet waren tegen legionella - 65 graden heet was. Özeski liep zware brandwonden op en overleed een maand later. De verzorgster staat terecht wegens onopzettelijke doding. De zussen van het slachtoffer, die in de rechtbank aanwezig waren, vroegen zich af waarom de vrouw zich nooit eerder geëxcuseerd heeft. Naast een straf met uitstel riskeert ze een boete van 400 euro. Vonnis op 26 juni. (BVDH)

