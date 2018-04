Hulp liet te lang op zich wachten na ramp met zeiljacht 12 april 2018

Er had sneller hulp moeten komen na het drama met het zeiljacht 'Capella', waarbij drie doden vielen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van de federale scheepvaartinstantie FOSO naar het ongeval. Toch treft niemand expliciet schuld, klinkt het. Op 1 juli vorig jaar sloeg het zeiljacht om voor de kust van Blankenberge tijdens een race. De oorzaak was een afgebroken kiel. Drie bemanningsleden lieten het leven. Drie anderen konden zich wel redden, door op de romp te kruipen, maar kregen veel te laat hulp. Ze zagen nochtans verschillende schepen vlakbij passeren. Hoewel het ongeval al om 8.14 uur gebeurde, werd er pas alarm geslagen door een ander schip om 14.38 uur. Uit het rapport blijkt ook dat de bouten waarmee de kiel was bevestigd aan de Capella tekenen van metaalmoeheid vertoonden. FOSO raadt in zijn rapport dan ook aan dat booteigenaars in de toekomst explicieter gewezen worden op de noodzaak om de kiel regelmatig zorgvuldig te inspecteren. Het gerechtelijk onderzoek werd eerder al afgesloten en het parket besloot niemand te vervolgen. (MMB)

