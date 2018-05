Huldiging voor Deschacht 11 mei 2018

Olivier Deschacht is weer helemaal in de gratie gevallen bij Anderlecht. Gisteren werd hij gehuldigd voor het overschrijden van de mijlpaal van 600 matchen voor paars-wit. Zijn vrouw Annelien Coorevits, zijn kinderen Elena en Luis, en de vorige recordhouder en levende legende Paul Van Himst zetten Deschacht voor de aftrap in de bloemetjes. Het publiek gaf hem een staande ovatie. Ook de kampioenen van de vrouwenploeg - die van voorzitter Coucke het heuglijke nieuws kregen dat ze toch mogen blijven voortbestaan - en de jeugdploegen werden gevierd. (BF)

