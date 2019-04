Exclusief voor abonnees Huldiging KVM toch op 1 mei 20 april 2019

Eindelijk is er duidelijkheid over de officiële huldiging van KV Mechelen. Op 1 mei organiseert de club een fanpark in het stadion, waar de bekerfinale op groot scherm zal vertoond worden. 's Avonds (rond 19u) worden de spelers en staf van Malinwa gehuldigd op het stadhuis en de Grote Markt voor het behalen van de titel in 1B en - wie weet - de bekerwinst. Voor de afterparty kunnen de supporters terecht in het AFAS-stadion. (ABD)