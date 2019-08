Exclusief voor abonnees Huldetocht van 133 kilometer 07 augustus 2019

Muisstil was het in Kociercz, toen de renners van Lotto-Soudal over de meet reden in de geneutraliseerde etappe van de Ronde van Polen. Verslagenheid troef bij Jelle Wallays, Sander Armée, Enzo Wouters, Harm Vanhoucke, Tomasz Marczynski en Carl Fredrik Hagen. In een huldetocht van 133 km droegen zijn ploegmaats het rugnummer van Bjorg Lambrecht mee onder hun shirt. Na intens overleg tussen renners en staf en advies van traumapsycholoog, die het belang van collectieve rouw benadrukt, krijgen de renners de vrije keuze om vandaag te starten. De meeste zullen dat doen, al krijgen ze de tijd tot vanochtend om te beslissen.

