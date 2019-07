Exclusief voor abonnees Huizen te koop buitenland - in de bergen 13 juli 2019

FRANKRIJK HAUTE-SAVOIE € 550.000

Deze grotendeels authentiek gerenoveerde boerderij bestaat uit twee appartementen die apart toegankelijk zijn, elk met hun eigen keuken, eet- en woonkamer. De grootste flat bevindt zich boven in de oude schuur en beschikt over drie slaapkamers, twee badkamers en een mezzanine. Hier geniet je van het mooiste zicht op de omgeving. De kleinste flat is ook best ruim, maar heeft slechts één slaapkamer. Verwarmen doe je elektrisch en met hout. In het dorp is er een wellnessresort. De zomer is ideaal om te wandelen. In de winter kunnen beginnende skiërs en gezinnen met kinderen hier terecht, maar Les Portes du Soleil op 10 km heeft meer te bieden. Het is 30 km tot aan het meer van Genève.

