Huizen in Elsene het duurst

De doorsneeprijs voor een woonhuis lag vorig jaar in ons land nergens hoger dan in het Brusselse Elsene. Met een mediaanprijs van 635.000 euro steekt de gemeente het Gentse Sint-Martens-Latem (612.500 euro) voorbij. Ter vergelijking: de nationale mediaanprijs voor een huis ligt op 240.000 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Een huis in Elsene werd vorig jaar 15,5 % duurder, in de afgelopen vijf jaar zelfs 38%. De notarissen zien in Elsene een zogenaamd 'Frans effect': veel Fransen met financiële slagkracht investeren al jaren in de wijk rond het Kasteleinsplein en het Georges Brugmannplein.