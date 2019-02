Huizen duurst in Leuven, goedkoopst in Hasselt 22 februari 2019

Wie op zoek is naar een woonst in één van de Vlaamse provinciehoofdsteden, zal in Leuven het meeste betalen voor een huis. Je telt er gemiddeld 362.800 euro neer. In Gent zijn appartementen dan weer het duurst, met een gemiddelde prijs van 256.786 euro. Dat blijkt uit een analyse van de notarissenfederatie. Wie minder geld wil uitgeven, kan het goedkoopste huis vinden in Hasselt, met een gemiddelde prijs van 274.610 euro. In Antwerpen zijn de appartementen dan weer het goedkoopst. Je betaalt er gemiddeld 206.890 euro. Prijzen kunnen wel sterk verschillen tussen het centrum en de deelgemeenten van een provinciehoofdstad. Door een opwaardering van bepaalde buurten met veel nieuwbouwprojecten, kan de gemiddelde prijs sterk stijgen.

