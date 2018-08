Huiszoekingen bij sans-papiers begraven 22 augustus 2018

Het plan van de regering-Michel om de politie huiszoekingen te laten uitvoeren in woningen waar mensen zonder papieren verblijven, komt er hoogstwaarschijnlijk deze legislatuur niet meer. Dat schrijft 'De Tijd' en wordt bevestigd aan onze redactie. Officieel ligt het dossier nog in handen van de premier, maar de kans is klein dat dit dossier nog groen licht krijgt. Begin dit jaar lag het wetsontwerp van ministers Geens en Jambon ter stemming in het parlement. Een onderzoeksrechter zou wel altijd zijn fiat moeten geven voor een woonstbetreding als er mensen zonder papieren aanwezig zijn die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten. Maar er werd nooit gestemd omdat er commotie ontstond. Binnen de MR, de partij van premier Michel, kwam er kritiek en ook Open Vld stond op de rem. Onderzoeksrechters vonden het dan weer geen goed idee dat ze toestemming zouden geven zonder vooraf een gerechtelijk onderzoek te kunnen doen.

