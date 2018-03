Huiszoeking op kabinet Gentse schepen Redactie

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen is gisteren op verschillende plaatsen, waaronder in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent, maar ook op het kabinet van cultuurminister Annelies Storms (Sp.a), binnengevallen voor een huiszoeking. Het parket wil weten of de Russische werken van onder anderen Malevitsj en Kandinsky effectief vervalst zijn en opgehangen werden in het MSK. Ook de werken zouden in beslag genomen zijn. De speurders, die vermoeden dat de ondertussen aan de kant geschoven directrice documenten achterhoudt, lieten computers verzegelen en hebben documenten opgevraagd. (JEW/VDS)