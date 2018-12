Huiszoeking bij visagist Mathilde levert niks op 20 december 2018

De huiszoeking die uitgevoerd werd bij de visagist van koningin Mathilde in Brussel heeft geen resultaten opgeleverd. Maandag werd hofleverancier J.V. ook al verhoord in het kader van een onderzoek naar de diefstal van Luxemburgse kroonjuwelen. Die verdwenen in juni vorig jaar uit het paleis van groothertog Hendrik en zijn vrouw Maria Teresa. J.V. kwam in het vizier omdat hij naast koningin Mathilde, koningin Paola en prinses Claire ook de vrouwen schminkte op het huwelijksfeest van de Luxemburgse erfprins Willem en prinses Stéphanie. Ook het sporenonderzoek bracht elementen aan het licht waarover hij maandag tekst en uitleg moest geven. De man ontkent elke betrokkenheid. Hij werd na zijn verhoor vrijgelaten en is niet in verdenking gesteld. (IBO)

