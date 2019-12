Exclusief voor abonnees Huiszoeking bij gezin in tien jaar oude moordzaak 19 december 2019

In het centrum van Tienen hebben speurders van de politie en de Civiele Bescherming een rijhuis binnenstebuiten gekeerd, omdat er tien jaar geleden mogelijk een moord gepleegd werd. Daar zou onlangs een tip over binnengekomen zijn. De huidige bewoners - een gezin met vier kinderen - werden gisterochtend in alle vroegte door de politie uit het pand gezet met een huiszoekingsbevel. "Zij hebben niets met de feiten te maken", benadrukt Sarah Callewaert van het Leuvense parket. "Maar we willen uiteraard wel nagaan of de informatie waarover wij beschikken ook effectief klopt, en of er in het huis nog sporen aan te treffen zijn." Waarnaar de speurders precies op zoek zijn, wil het parket voorlopig niet kwijt. De woning werd met zwarte doeken afgeschermd voor kijklustigen. De waterput en septische put werden leeggepompt, de inhoud ervan zal grondig onderzocht worden. (KBG/IBO)

