Huisrobot rijdt zelf van kamer naar kamer

Onlinehandelsconcern Amazon werkt in het geheim aan robots die in huis kunnen worden ingezet. Dat meldt persagentschap Bloomberg. De robots zouden zich "zoals zelfrijdende auto's" zelfstandig van kamer naar kamer kunnen verplaatsen. Amazon zou camera's en software voor beeldherkenning ontwikkeld hebben. Over welke techniek het concreet gaat, is nog niet bekend, en het is ook nog niet duidelijk welke taken de robots zouden uitvoeren. Een van de mogelijkheden zou zijn om van de robots een soort van mobiele Alexa, de digitale assistent van Amazon, te maken. Amazon zou voor het project ('Vesta') ingenieurs hebben aangeworven, en op de jobsite van Amazon staan vacatures die met het project te maken kunnen hebben. Volgens ingewijden zou Amazon de robots tegen het einde van het jaar willen laten testen in de woningen van werknemers, en ze al in 2019 op de markt willen brengen.

