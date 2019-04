Exclusief voor abonnees Huismus voelt zich niet meer thuis 15 april 2019

00u00 2

Al een eeuwigheid fladdert de huismus graag rond in Vlaamse tuinen, maar het kleine vogeltje is nu in sneltempo aan het verdwijnen. Uit de jaarlijkse telling van Vogelbescherming Vlaanderen blijkt dat het mussenbestand blijft dalen. "Wat ons vooral zorgen baart, is dat de kolonies steeds kleiner worden", klinkt het. "Een kolonie met minder dan vijf koppels kan snel uitsterven."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen