Exclusief voor abonnees Huisjesmelkende kotbazen nog zeker maand in cel 11 december 2019

De twee kotbazen die verdacht worden van huisjesmelkerij blijven zeker nog een maand aangehouden, zo heeft de raadkamer in Leuven beslist. Arnold Appeltans (67) en zijn zoon Manu (37) zitten sinds donderdag in de cel, na diverse huiszoekingen. "Het ging om een beslissende fase in een strafrechtelijk onderzoek dat werd gestart in oktober 2018", zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. De familie verhuurde panden die onbewoonbaar waren, klinkt het. "In sommige wooneenheden zou geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn." Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) reageerde tevreden. "Ik heb zelf tientallen panden ongeschikt laten verklaren. Hopelijk doet justitie nu haar werk." (KAR)