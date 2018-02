Huisbaas die El Bakraoui hielp vrijgelaten 05 februari 2018

Het Brussels gerecht heeft afgelopen week Smaïl Farisi, verdachte in het onderzoek naar de aanslagen in ons land, vrijgelaten onder voorwaarden. Farisi onderverhuurde zijn appartement aan de Kazernenlaan in Etterbeek aan Maalbeekterrorist Khalid El Bakraoui en de Zweedse Ossama Krayem. Die laatste blies zich niet op in de Brusselse metro: na de aanslag keerde de Zweed terug naar het appartement, dumpte zijn bom in het toilet en verdween. Kort daarna maakten Farisi en zijn broer de flat volledig schoon. De broer kwam eerder al vrij. "Ondanks zijn vrijlating blijft Farisi onder verdenking van lidmaatschap van een terreurgroep en van terroristisch moorden", aldus het federaal parket. (KSN)