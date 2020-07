Exclusief voor abonnees Huisartsen waarschuwen voor tekort aan testen in het najaar 09 juli 2020

Dit najaar dreigt een ernstig tekort aan coronatesten. Huisartsen stellen dat er op piekmomenten tot 70.000 testen per dag nodig zullen zijn. "Dat zal ons voor een groot probleem stellen", zegt Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica. Vandaag ligt de capaciteit op slechts 20.000 testen per dag. Dat kan verhoogd worden tot 40.000 testen per dag. "Maar dan nog zullen we er niet komen om in volle griepseizoen alle mensen met symptomen te testen, laat staan dat we ook hun dichte contacten zullen kunnen testen." Bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) erkent dat er in het najaar meer capaciteit nodig zal zijn. "We zijn nu volop aan het bekijken hoe we die capaciteit nog kunnen opdrijven." Als dat niet voldoende lukt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor duizenden Belgen. Wie immers niet getest kan worden, zal verplicht zijn om uit voorzorg 14 dagen binnen te blijven. Zelfs met een eenvoudige verkoudheid. (JBG)

