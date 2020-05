Exclusief voor abonnees Huisartsen moeten testmateriaal zelf ophalen 05 mei 2020

De huisartsen beschikten gisteren nog niet over afnamewissers en beschermingsmateriaal om te starten met de geplande afname van Covid-19-testen. "De triagecentra zijn goed bevoorraad. Daar is voldoende materiaal aangekomen. Maar bij de individuele huisartsen helemaal niet", klaagt Marc Moens, erevoorziter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), aan. Volgens federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), die de leiding heeft over de taskforce Testing, kunnen huisartsen het materiaal dat ze nodig hebben om veilig tests af te nemen, verkrijgen bij de triagecentra. Ze moeten het materiaal daar, zoals afgesproken en ook meegedeeld, zelf ophalen, klinkt het.