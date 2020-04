Exclusief voor abonnees Huisartsen moeten meer testen, "maar we hebben geen materiaal" 30 april 2020

00u00 0

Dat huisartsen vanaf volgende week op brede schaal moeten beginnen te testen - iets waar minister Philippe De Backer (Open Vld) al weken voor pleit - zal een moeilijke zaak worden, zegt Marc Moens van artsensyndicatenkoepel BVAS. Er zijn immers onvoldoende wissers, reagentia en beschermingsmaterialen. "Men stuurt nog altijd soldaten naar het slagveld zonder wapens en munitie", aldus Moens. Ook de niet-dringende consultaties bij artsen die volgende week kunnen hervatten, zullen daardoor volgens hem op een heel laag pitje staan. "Het juiste testafnamemateriaal is moeilijk te krijgen, want de belangrijkste firma bevindt zich in het Italiaanse Lombardije. Daar ligt de productie al weken stil. Op straat zie ik dan weer mensen met chirurgische of FFP2-maskers, maar die moeten naar de zorg gaan. Apothekers weten dat, maar staan onder druk van hun klanten. De overheid zou dat moeten verbieden."

