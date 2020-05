Exclusief voor abonnees Huisartsen kunnen vanaf maandag testen op coronavirus 02 mei 2020

De federale taskforce voor de coronacrisis is donderdag overeengekomen met de huisartsenorganisatie dat zij mee instaan om vermoedelijk besmette patiënten te testen op Covid-19. Dit weekend krijgen zij voldoende beschermingsmateriaal om deze testen af te nemen. Dat meldt het kabinet van federaal minister Philippe De Backer (Open Vld). Om een toeloop bij de huisartsen te vermijden, vraagt De Backer dat patiënten eerst telefonisch contact opnemen met hun dokter. Die kan dan beoordelen of het afnemen van een test nodig is én een geschikt tijdstip afspreken of doorverwijzen naar een wachtpost. (GVV)