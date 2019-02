Huisarts raasde met 101 km/u door bebouwde kom, maar is nu vrijgesproken JHM

Een 52-jarige huisarts uit Kortemark die in de bebouwde kom geflitst was met 101 km/u is gisteren vrijgesproken.

Op 27 juli vorig jaar kreeg de arts telefoon van één van zijn patiënten. Die zei dat ze last had van hypoglycemie, een plotse felle daling van haar bloedsuikerspiegel. Tijdens het korte gesprek hoorde de huisarts plots een luide bonk - de vrouw was flauwgevallen. Hij racete naar haar toe en reed daarbij dus dubbel zo snel als toegelaten door een zone 50. Daarna moest hij ook nog inbreken in haar woonst, om de patiënte weer bij haar positieven te kunnen brengen en medische zorgen toe te dienen.

De politierechter in Veurne noemde de zaak "een schoolvoorbeeld van overmacht" en gaf de huisarts geen straf.