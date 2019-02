Huis van Pablo Escobar in 3 seconden tot stof herleid 25 februari 2019

00u00 0

De Colombiaanse overheid heeft in de stad Medellín het gebouw laten opblazen waar de beruchte drugsbaron Pablo Escobar ooit woonde. Het Monaco-gebouw, dat in een welvarende buurt stond, werd vrijdag met een gecontroleerde explosie in drie seconden met de grond gelijkgemaakt. Dat ging gepaard met een enorme stofwolk.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN