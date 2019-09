Exclusief voor abonnees Huis van Marc Dutroux wordt een park 05 september 2019

Op de plaats van het huis van Marc Dutroux in Marcinelle komt een parkje. Het stadsbestuur van Charleroi gaat het in 2021 afbreken. Op het terrein dat na de sloop vrijkomt, wordt een klein park aangelegd met banken en plantenbakken. In het huis van Dutroux stierven in 1996 slachtoffers Julie, Mélissa, An en Eefje, en Dutrouxs handlanger Bernard Weinstein. In hetzelfde jaar bevrijdde de politie er Sabine Dardenne en Laetitia Delhez. Na een lange gerechtelijke procedure kocht de stad Charleroi het huis voor 23.000 euro. Het moest al in 2011 worden afgebroken, maar het dossier liep vertraging op. De werken worden geschat op 950.000 euro. (SRB)