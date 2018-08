Huis onbewoonbaar door afvalbrand? 06 augustus 2018

Een 45-jarige moeder en haar kroost uit het West-Vlaamse Moorslede moeten op zoek naar een ander onderkomen na een hevige brand. Die is waarschijnlijk het gevolg van een slecht gedoofde afvalbrand. Uit verklaringen blijkt dat de vriend van de moeder tijdens haar afwezigheid een vuurtje gestookt zou hebben in de tuin. De man zou de vlammen hebben gedoofd en vertrok. Maar even later vatte naast de woning een auto vuur, en dat sloeg over naar de veranda en de keuken. Een poes en een hondje konden gered worden, andere dieren bleven in de brand. (VHS)