huis krijgt label

Voor de meeste bestaande huizen is het onmogelijk om tegen 2050 energielabel A te halen. Om een EPC van 100 of lager te bekomen moet men superisoleren, zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp en vloerverwarming hebben. Iedereen zou het EPC van zijn woning moeten kennen. Maar waarom moeten we daarvoor dure rapporten laten opstellen? Stel software ter beschikking zodat we dat zelf kunnen berekenen.

Willy van Hoye, Zwijnaarde

