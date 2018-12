Huis in Vlaanderen 92.000 euro duurder dan in Wallonië 21 december 2018

Een huis kopen in België is het goedkoopst in het Waals gewest. De mediaanprijs voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing bedraagt er 142.000 euro. De helft is dus goedkoper, de helft duurder. In Vlaanderen moet gemiddeld 92.000 euro meer (of een totaal van 234.000 euro) neergeteld worden. In Brussel loopt de mediaanprijs op tot 394.000 euro. Ook bij een huis in open bebouwing zijn de prijsverschillen aanzienlijk. In Vlaanderen komt de mediaanprijs uit op 320.000 euro, in Wallonië ligt die prijs op 235.000 euro. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest loopt dat op tot 987.500 euro. Vlaams-Brabant blijft de duurste provincie, Limburg de goedkoopste. De duurste Vlaamse gemeente was opnieuw Knokke-Heist, met een mediaanprijs van 568.000 euro. De goedkoopste huizen in Vlaanderen zijn te vinden in Ronse, met een mediaanprijs van 140.000 euro. (FrD)

