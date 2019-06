Exclusief voor abonnees Huis in buitenland? Dan geen sociale woning, zegt rechter 19 juni 2019

00u00 0

Een vrederechter in het Oost-Vlaamse Hamme heeft voor het eerst een sociale huisvestingsmaatschappij gelijk gegeven nadat ze privé-onderzoekers had ingeschakeld om na te gaan of huurders in het buitenland een huis hebben. Als dat het geval is, dan is dat een geldige reden om hen hier in België een sociale woning te weigeren, klinkt het. In Hamme moeten vijf huurders vertrekken uit hun huizen van de sociale maatschappij De Zonnige Woonst. Die had hun tweede verblijven laten onderzoeken, en de vijf bleken allemaal een huis te hebben in Turkije. "Wij doen dit liever niet, maar het is belangrijk dat niemand ons systeem misbruikt. Daarom zijn wij ontzettend opgelucht met dit vonnis", zegt directeur Guy Van Gucht. "Jarenlang hebben zij een voordelig tarief gekregen om te huren, maar dat zullen we nu proberen terug te vorderen. De geldsommen variëren tussen de 5.000 tot 15.000 euro. Zij moeten ook zo snel mogelijk uit hun huizen vertrekken." De betrokken bewoners kunnen nog altijd in beroep gaan. (KDB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis