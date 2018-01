Huis brandt twee keer uit in één maand 00u00 0

In het Antwerpse Burcht (Zwijndrecht) is een huis voor de tweede keer in één maand tijd uitgebrand. Op 2 december werd de woning bijna volledig in de as gelegd na een defect aan de kachel. Gisteren kreeg de eigenaar Alain Van Hassel te horen dat een firma die bezig was met de opkuis van het pand een voedingskabel van de elektriciteit had geraakt, waardoor er een steekvlam was ontstaan. De werklui konden tijdig naar buiten vluchten, maar het gebouw stond wel voor de tweede keer in lichterlaaie. "De achterbouw staat nu op instorten en zal wellicht gesloopt moeten worden", aldus Alain Van Hassel. "Bovendien moeten de verzekeringen opnieuw aan de slag om de schade op te meten en zal alles nog wat langer aanslepen." (PKM)

