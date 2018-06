Huis beschoten met loodjesgeweer 25 juni 2018

Een gezin van vier uit Rotselaar is gisterochtend opgeschrikt toen hun huis werd beschoten met een loodjesgeweer. Het loodje van 6,35 millimeter vloog dwars door een vliegenraam en kwam tot stilstand in het venster. Het zou om een verdwaald projectiel gaan dat ongeveer honderd meter heeft afgelegd. De politie en het labo kwamen ter plaatse en er werden twee huiszoekingen bij buren verricht. Vermoed werd dat het loodje van daar afkomstig was, maar dat bleek niet het geval te zijn. Het gezin zat rond een uur of elf te eten toen de inslag gebeurde. "Opeens zagen we een indruk op ons dubbel glas, ongeveer een meter naast mij. Dat was even schrikken. We hebben geen idee vanwaar het afkomstig is", reageerde de bewoner aangeslagen. "Gelukkig vielen er geen gewonden, maar dit zijn wel ernstige feiten", reageerde het Leuvense parket, dat op zoek is naar de dader.

