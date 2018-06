Huilend meisje kan Trump niet vermurwen 20 juni 2018

00u00 0

"Kinderen als ik horen niet thuis in een kooi." De 8-jarige Akemi Vargas breekt in tranen uit als ze op een protestactie tegen het beleid van president Trump beschrijft hoe ze van haar vader gescheiden werd, nadat beiden illegaal de VS waren binnengekomen. Gelukkig werd het meisje zelf niet opgesloten, een lot dat 2.000 andere minderjarige migranten wél beschoren is. De zaak blijft voor beroering zorgen in Amerika, maar voorlopig denkt Donald Trump er niet aan de 'kinderkampen' af te schaffen. Hij steekt de schuld op de Democraten - ten onrechte - en probeert de aandacht af te leiden door Duits bondskanselier Angela Merkel aan te vallen. Volgens de president is de misdaad in haar land met 10% gestegen door de migratie. In realiteit is er sprake van een dáling.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN