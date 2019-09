Exclusief voor abonnees HUGO CAMPS COLUMN | Moeras 23 september 2019

Simon Mignolet had een klein wonder nodig om de netten schoon te houden bij een schuiver van Luckassen. Hendrik Van Crombugge had een paternoster aan mirakels nodig om zijn ploeg te behoeden voor een vernedering. De doelmannen speelden een beslissende rol. Vooral de keeper van Anderlecht was de absolute orgelman op Jan Breydel. Voet, knie, hoofd, arm: alle staketsels van zijn lichaam hielpen mee om de omsingeling van RSCA niet te laten ontsporen tot een forfaitscore. Hij hield het bij een beschaafde 2-1.

