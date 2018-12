Hugo Camps • Onze columnist 2018 | DE KEUZE VAN ... 29 december 2018

00u00 0

16 december

Red Lions

In de uitzinnigheid van de Red Lions na het behalen van de wereldtitel hockey namen bloed, zweet en tranen van jaren de vrije loop. Grote held was doelman Vincent Vanasch, uitgeroepen tot beste keeper van de wereld. Wat hebben wij Belgen toch met doelmannen? Zijn er een oervader en oermoeder die de traditie hebben ingeluid? Is het genetisch of is het ijdelheid? Kijkend naar Jean-Marie denk ik: vooral het lekkere gevoel van alleen te kunnen staan in de grote wereld. De mystiek van de solo, zoals je dat in het wielrennen ook hebt. De groep als decor van individuele klasse.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN