Huddersfield strikt tweede Belg 10 augustus 2018

00u00 0

Huddersfield Town strikte een tweede Belg: Isaac Mbenza (22). De voormalige belofteninternational komt over van het Franse Montpellier. De snelle winger wordt gezien als een versterking in de breedte. Hij speelde in 2016 een seizoen bij Standard. Met Depoitre heeft Huddersfield al een Belg op zijn loonlijst staan. (KTH)