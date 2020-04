Exclusief voor abonnees Hubo heropent morgen, Gamma vanaf maandag op volle kracht 17 april 2020

Doe-het-zelfketen Hubo wil al z'n 150 filialen morgen openen. Na de aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad is men volop beginnen te bellen naar de ruim 2.000 personeelsleden om hen aan het werk te krijgen. Concurrent Gamma rekent erop dat alle 86 winkels maandag weer opengaan, al zullen sommige filialen morgen mogelijk al klanten ontvangen. De directie gaat winkel per winkel na of aan alle veiligheidsvereisten voldaan is. De keten zegt zeer strenge regels te hanteren om de gezondheid van iedereen te waarborgen. Zo zullen maximaal 20 klanten per filiaal toegelaten worden, zullen die allemaal een kar moeten gebruiken en worden er schermen van plexiglas gemonteerd aan de kassa's.

